В Ярославле прекратили громкое уголовное дело, связанное со строительством нового здания УМВД

Красноперекопский районный суд прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении директора ООО «Специальные промышленные системы» Сергея Двоеглазова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Красноперекопский районный суд прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении директора ООО «Специальные промышленные системы» Сергея Двоеглазова. Руководитель компании обвинялся в двух эпизодах дачи взятки, но так как он активно помогал раскрытию преступления, уголовное дело закрыли.

По версии следствия, деньги Двореглазов передавал Сергею Терехову – заместителю начальника управления организации тылового обеспечения регионального УМВД. За определенные сумму Терехов должен был сделать так, чтобы «Специальные промышленные системы» занимались строительством нового здания УМВД.

В качестве взятки фигурировала сумма в 2 миллиона рублей.

- Кроме того, подсудимый намеревался передать Терехову 1,2 миллиона рублей за попустительство при осуществлении технического надзора за выполнением подрядчиком и субподрядчиком работ по объекту, за передачу смет, которые ежемесячно подписывает заказчик и подрядчик, с коэффициентом рыночной стоимости работ. Фактически передал 900 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Суд уголовное дело прекратил, но решение еще не вступило в законную силу. У прокуратуры есть время его обжаловать.