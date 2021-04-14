Ярославец, зараженный Covid-19, сбежал из госпиталя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 14 апреля, восемнадцатилетний молодой человек выпрыгнул из окна второго этажа госпиталя ветеранов войны. После этого больной сбежал.

- Пациент в госпиталь был доставлен в наркотической коме с сопутствующим заболеванием - ковид. После лечения, пациент решил покинуть медицинскую организацию самовольно, сбежав. Открыв окно на 2 этаже, он спрыгнул на газон и прямо в больничной одежде сбежал, - сообщили в департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Руководство больницы сразу же обратилось в полицию.