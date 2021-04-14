В Ярославле вандалы снесли шлагбаум в центре города

Вандал ломает шлагбаум на Богоявленской площади. Фото: группа "Центр новостей Ярославля".

В Ярославле на Богоявленской площади вандалы дважды вывернули шлагбаум. Во время происшествия на улице никого не было, но камеры видеонаблюдения засняли хулиганство.

На записи видно, как молодой человек стоит и осматривается по сторонам, а потом резко срывается с места, бежит на шлагбаум и выворачивает его. После этого он скрылся с места преступления.

- Силы есть ума не надо! Надеюсь их наказали за вандализм, - пишет Диля Нестерова в группе "Центр новостей Ярославля".

К сожалению, на этот шлагбаум "покушались" не единожды. Позднее его сломали еще раз, только трое человек. Что такого привлекательного в перекладине - остается загадкой.