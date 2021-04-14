В Ярославле полковника полиции оставили под домашним арестом

Бывшему начальнику тыла ярославской полиции Алексею Ключареву продлили домашний арест до 27 мая.

Бывший полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он подписывал акты приемки работ, не проверяя ни их качество, ни то, сделаны ли они вообще. Речь идет о строительстве здания УМВД на проспекте Фрунзе.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, действиями Ключарева был причинен ущерб на сумму более 51 миллиона рублей.

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