Сквер в Ярославле стал одним из лучших в России Фото: Мэрия Ярославля

Проект благоустройства сквера на проспекте Машиностроителей стал одним из лучших в России за 2020 год.

Раньше здесь был пустырь, теперь многофункциональные зоны для молодежи, детей, пожилых людей и спортсменов. В сквере проходят праздники и развлекательные программы. Установлены детский городок, спортплощадка с роллеродромом, много лавочек и сцена.

— Особенность проекта - крупноформатная двухцветная плитка, которой здесь уложено почти четыре тысячи квадратных метров. По периметру выполнено озеленение, посажено более 50 деревьев и уложен готовый рулонный газон. Кроме того, сделан внутриквартальный проезд и парковочные карманы на 50 машин, - рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.