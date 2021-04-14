Ярославская микрофинансовая организация заплатит штраф за частые звонки должнику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Микрофинансовая организация Ярославля заплатит 20-тысячный штраф. Приставы привлекли компанию к административной ответственности за слишком частые звонки должнице и сообщения с требованием вернуть кредит.

- Нарушение организации заключалось и в том, что взыскивая с должницы из города Кыштым просроченную задолженность, представитель ООО обращался к третьему лицу, на взаимодействие с которым заемщица согласия не давала, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Во время проверки приставы установили, что должнице звонили неоднократно. А сообщения иногда сыпались как из рога изобилия: раз в 5-10 минут. Такая навязчивость является нарушением.

Приставы обратились в суд, который признал микрофинансовую организацию неправой в данной ситуации и оштрафовал ее на 20 тысяч рублей.