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Общество14 апреля 2021 14:01

Ярославская микрофинансовая организация заплатит штраф за частые звонки должнику

Организация оштрафована на 20 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Ярославская микрофинансовая организация заплатит штраф за частые звонки должнику

Ярославская микрофинансовая организация заплатит штраф за частые звонки должнику

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Микрофинансовая организация Ярославля заплатит 20-тысячный штраф. Приставы привлекли компанию к административной ответственности за слишком частые звонки должнице и сообщения с требованием вернуть кредит.

- Нарушение организации заключалось и в том, что взыскивая с должницы из города Кыштым просроченную задолженность, представитель ООО обращался к третьему лицу, на взаимодействие с которым заемщица согласия не давала, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Во время проверки приставы установили, что должнице звонили неоднократно. А сообщения иногда сыпались как из рога изобилия: раз в 5-10 минут. Такая навязчивость является нарушением.

Приставы обратились в суд, который признал микрофинансовую организацию неправой в данной ситуации и оштрафовал ее на 20 тысяч рублей.