В Ярославль пришли федеральные деньги на покупку квартир для пострадавших из дома на улице Батова

Дом на улице Батова в Ярославле укрепили, чтобы люди могли забрать свои вещи Фото: Мэрия Ярославля

Средства федерального резервного фонда, предусмотренные для покупки жилья пострадавшим при взрыве дома на улице Батова в Ярославле, поступили на региональный счет. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов:

- Готовы начать выплаты на покупку новых квартир. Размер компенсаций рассчитан по правилам предоставления внебюджетных трансфертов и постановления правительства РФ. В этих документах установлены нормы общей площади жилого помещения на каждого члена семьи. Мы уже определили порядок перевода денег и закрепили его в региональном постановлении. Поручил мэрии Ярославля провести обстоятельные консультации с жильцами, чтобы все понимали алгоритм покупки жилья. К каждому человеку, к каждой семье нужен индивидуальный подход.

Вчера, 13 апреля, еще одна семья получила деньги на покупку новой квартиры. Таким образом, 11-и семьям из 12 наиболее пострадавших средства выплачены.