Ярославцы незаконно обналичили 649 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2016 году в Ярославле за незаконные финансовые операции были осуждены несколько человек. Обвиняемые получили сроки, но в ходе следствия выяснилось, что три человека из этой преступной группы ранее уже принимали участие в аналогичных преступлениях, но с другими подельниками.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области, преступления совершались с 2013 по 2014 год. В группе работали пять человек, одному из них – 36-летнему ярославцу – предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.

Один из участников группы искал нуждающихся людей, уговаривал их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, а затем злоумышленники пользовались счетами этих ИП для незаконного обналичивания денег. Другие участники находили клиентов для своих «услуг». В отношении одного из фигурантов уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

- Следствием доказано, что за год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 миллионов рублей. Прибыль от «обнала», пропущенного через счета организации, делилась между участниками их преступной группы. В ходе следствия проведено исследование большого объема документов, собраны доказательства, - пояснили в полиции.

Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд. По статье предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.