В Ярославской области горит сухая трава на сотнях гектаров

За прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение сухой травы 83 раза Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ярославской области продолжает гореть сухая трава. За прошедшие сутки сотрудники МЧС выезжали на тушение пала 83 раза, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области. Были задействованы 108 машин и 349 человек личного состава.

- Площадь возгорания составила 143,135 гектара, - уточнили в ведомстве. – Пострадавших нет.

С 15 апреля в Ярославской области объявлен пожароопасный сезон. Чтобы избежать беды, спасатели просят соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

- не поджигайте траву и стерню,

- не производите бесконтрольное сжигание мусора и не разводите костры,

- не разрешайте детям играть со спичками, не позволяйте сжигать траву,

- не бросайте горящие спички и окурки,

- не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки и осколки стекла,

- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными.

Если вы заметили пожар, сообщите о нем по номерам 01 или 112.