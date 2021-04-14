В Ярославской области горит сухая трава на сотнях гектаров

За прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение сухой травы 83 раза
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Ярославской области продолжает гореть сухая трава. За прошедшие сутки сотрудники МЧС выезжали на тушение пала 83 раза, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области. Были задействованы 108 машин и 349 человек личного состава.
- Площадь возгорания составила 143,135 гектара, - уточнили в ведомстве. – Пострадавших нет.
С 15 апреля в Ярославской области объявлен пожароопасный сезон. Чтобы избежать беды, спасатели просят соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:
- не поджигайте траву и стерню,
- не производите бесконтрольное сжигание мусора и не разводите костры,
- не разрешайте детям играть со спичками, не позволяйте сжигать траву,
- не бросайте горящие спички и окурки,
- не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки и осколки стекла,
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными.
Если вы заметили пожар, сообщите о нем по номерам 01 или 112.