В Ярославле на 16 лет осудили отца-педофила

Отец-педофил из Ярославля получил 16 лет "строгача" Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 16 лет колонии строгого режима осужден 42-летний ярославец: его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера. Как говорится в материалах уголовного дела, на протяжении нескольких лет, а именно с 2010 по 2015 годы, мужчина приставал к собственной дочери, которой не было еще 14 лет. Все издевательства происходили в квартире, где жила семья.

- Преступление было раскрыто следователями и сотрудниками уголовного розыска, получены неопровержимые доказательства его причастности, - сообщили в СКР по Ярославской области. Вчера, 13 апреля, в Ивановской области был взят под стражу 72-летний охранник школы. По версии следствия, он домогался 10-летнюю девочку, которая считала его своим старшим товарищем.