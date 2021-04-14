«Ростелеком» расширяет цифровые технологии для клиентов

Изображение: ПАО «Ростелеком»

Благодаря внедрению цифровых сервисов дома жителей Центрального федерального округа России (ЦФО) становятся все более комфортными, умными и безопасными.

Так, около 10 тысяч камер домашнего видеонаблюдения от «Ростелекома» приобрели жители ЦФО в первом квартале 2021 года. Таким образом, пользователей услуги «Видеонаблюдение» в ЦФО на сегодняшний день насчитывается почти 130 тысяч. Наиболее популярен сервис в Москве и Московской области: около 47 % всех пользователей проживают в столице и Подмосковье.

Второе и третье место по количеству пользователей заняли Воронежская и Липецкая области. Чаще всего жители центральной России выбирают камеры внутреннего видеонаблюдения: более 80 % всех проданных камер предназначены для съемки в помещении.

В услугу «Видеонаблюдение» входят облачный сервис видеонаблюдения и уличная или внутренняя камера с широким углом обзора, датчиком движения и инфракрасной подсветкой для съемки в ночное время. Пользователь может настроить получение уведомлений о движении или звуке и в режиме онлайн просматривать видео. Видеоархив хранится в защищенном облаке

«Ростелекома» до 30 дней с возможностью выгрузки и сохранения клипов согласно выбранному тарифу, сообщает пресс-служба компании.