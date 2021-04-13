В Ярославской области спасатели 75 раз выехали за сутки на полевые пожары

В Ростове горят поля. Фото: Леся Амирова "Подслушано в Ростове Великом"

В Ярославской области за 12 апреля сотрудники МЧС выезжали на пожары 75 раз. Горели территории, где есть сухая трава. Всего пострадало 63,278 гектаров земли, а ведь сезон пожаров должен был начаться только через две недели.

- Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые поселения, - рассказали МЧС России по Ярославской области.

К счастью, в этот день обошлось без жертв, в огне никто не пострадал. Всего лишь за один день на тушения выезжало 95 спецмашин и 312 специалистов.

Но надеяться на случай нельзя. Сегодня ночью, 13 апреля, жители Ростова видели, как полыхали поля, которые находятся в километре от многоэтажек.

- Вышел на балкон и увидел зарево огня горящих полей или лесных участков. Площадь очень разгорается, - написал житель Ростова в группе Подслушано в Ростове Великом.