"Мой дом топит": у семьи из Ярославля талые воды затопили двор и дом

Талые воды затопили дом семьи из Ярославля. Фото: Уполномоченный по правам человека.

Талые воды добрались до дома семьи с Фрунзенского района Ярославля. Вода залила не только участок, но и захватила сам дом В таких условиях люди жили с марта.

- Помогите решать проблему! Мой дом топит талыми водами. Заявки делаю каждый день, но никто не приезжает. Сегодня всю ночь не спала, ждала воду. Она была должна прийти прямо в дом, так было 28 марта. Помогите! - просит о помощи жительница дома.

На многочисленные обращений диспетчерская служба не откликалась, поэтому семья через соцсети обратилась к Уполномоченному по правам человека. Только тогда начались работы и через пару часов проблему решили.

- Проведены работы по прочистке отводных канав и откачке талых вод с территории, - сообщили в Единой диспетчерской службе Ярославля.