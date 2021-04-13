В Ярославле три брата обвиняются в поджоге дома: погибли 4 человека Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Три жителя Ярославской области – братья 22, 25 и 36 лет - обвиняются в убийстве, покушении на убийство, причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже и поджоге. По версии следствия, они спалили дом, в котором в этот момент находись пять человек: четверо погибли, одного удалось спасти.

Преступление было совершено в Ярославле в феврале прошлого года. Вечером пьяные братья пришли к знакомым, которые жили в частном секторе Красноперекопского района. Там они искали местного жителя, с которым у одного из родственников произошел конфликт. Обидчика не нашли, но все равно избили и хозяев дома, и двух их гостей.

- Когда потерпевшие потеряли сознание, братья похитили их имущество и с целью сокрытия преступления подожгли дом и скрылись с места преступления, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Погибли четыре человека, все, кто находился в этой половине дома. Могла быть и еще одна жертва – во второй части дома жил 87-летний мужчина. Его удалось спасти.

-В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в Следственном комитете РФ по Ярославской области.