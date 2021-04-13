Задушил и выкинул в мусор: ярославну раздавил пресс мусоровоза

Ярославну раздавил пресс мусоровоза Фото: Алексей БУЛАТОВ

55-летнего жителя Дзержинского района Ярославля приговорили к пяти годам лишения свободы за покушение на убийство сожительницы.

Во время ссоры, возникшей в процессе распития спиртного, брагинец начал душить свою даму сердца. Она на фоне опьянения и полученной травмы потеряла сознание, а злоумышленник решил, что убил женщину. Как показала экспертиза, несколько хрящей он ей действительно сломал, но ярославну можно было спасти, если бы ее сожитель не испугался.

- Решив, что жертва мертва, обвиняемый вынес тело на улицу и бросил его в мусорный контейнер недалеко от дома. Через некоторое время приехал мусоровоз, погрузил отходы в грузовой отсек, оборудованный гидравлической лопатой для прессовки, - рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Женщину раздавило прессом. Труп ее обнаружили при сортировке мусора на ленте транспортера.

- Обвиняемый признал вину в полном объеме. В рамках расследования он сообщил, что думал, что сожительница мертва, поскольку проведенная им искусственная вентиляция легких не привела к ожидаемому им результату. Следует отметить, что ранее мужчина судим за управление автомобилем в состоянии опьянения, - пояснили в прокуратуре.

Подсудимый получил 5 лет лишения свободы. В пользу матери погибшей с него взыскан моральный вред.