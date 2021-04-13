В Ярославле собрались расширять тротуар на Которосльной набережной Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле планируют расширить тротуар на Которосльной набережной. Этот вопрос сегодня, 13 апреля, обсудили на общегородском совещании в мэрии города. В частности, речь шла об участке от часовни, которая находится рядом с мостом, до гостиницы «Юбилейная».

По словам главного архитектора Ярославля Артема Цымбалова, будет расширен тротуар, но при этом сохранены размеры проезжей части.

- Протяженность участка – порядка 280 метров. Существенно увеличить ширину проезжей и тротуарной части здесь затруднительно, так как рельеф местности сложный, есть значительные перепады. Но замеры позволили определить возможность расширить тротуар вдвое и сохранить ширину проезжей части, - пояснил архитектор.

Работы должны начаться уже в июне этого года. На Которосльной набережной собираются также заменить бордюрный камень и установить новые фонари.