Ярославец открыл стрельбу по уткам в жилом секторе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Заволжском районе Ярославля, по словам очевидцев, мужчина открыл сезон охоты на уток. Птицы эти – всеобщие любимцы, горожане не один год помогают им пережить зиму.

- Приехал «умник» и в жилом месте начал стрелять по уткам, которые никому ничего не сделали. Уже 7 лет они у нас. Так этот … сегодня вернулся за добычей. Это сейчас человек по уткам стреляет, а потом? Тем более, он нетрезвый за рулем, и когда на него налетели соседи, скрылся, - пишет очевидец в группе «Свободный Ярославль» ВКонтакте.

ЧП произошло на улице Алмазной.

В социальных сетях ярославцы спорят, является ли стрельба из пневматики в городе правонарушением.

- В городе нельзя стрелять. А если бы в людей попал? Из травмата тоже можно убить. Тем более, пьяный был. Совсем у людей крыша едет, - пишет Ольга П.

- Что вы ругаетесь? Заявление в органы, есть видео- фотофиксация происшествия, написать заявление и вперед, - предлагает Дмитрий Д.