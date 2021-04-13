Еще одна семья из дома на улице Батова в Ярославле получила деньги на новое жилье Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле еще одна семья, которая лишилась жилья и имущества из-за взрыва бытового газа в доме на улице Батова, получила деньги на новую квартиру.

Ярославцы переехали в двухкомнатную квартиру – она больше той, что пострадали при ЧП. Семья решила не менять место жительства и осталась в Дзержинском районе.

- На данный момент приобрели новое жилье взамен утраченного 11 семей из 12 наиболее пострадавших, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Их резервного фонда правительства Ярославской области на покупку новых квартир выделено чуть больше 29 миллионов рублей. Размер выплаты определяют, исходя из рыночной стоимости одного квадратного метра – это 42 389 рублей – и общей площади утраченного жилья.

Взрыв бытового газа в доме на улице Батова в Ярославле прогремел в августе 2020 года. Погибли три человека, 12 квартир, которые находились в эпицентре взрыва, были разрушены. Дом по результатам исследования комиссии, признали аварийным.