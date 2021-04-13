В мэрии Ярославля решают, отключать ли отопление

Тепло, конечно, можно отключить, но не исключено, что в мае похолодает Фото: Полина Вачнадзе

Сегодня, 14 апреля, на оперативном совещании в мэрии было предложено отключить отопление в жилых домах. С этой инициативой к городским властям обратился руководитель общественной палаты Александр Федоров.

На улице резко потеплело, на этой неделе, по прогнозам синоптиков, ожидается около 20 градусов. Ярославцы, соответственно, начнут «топить улицу», открывая окна в квартирах и оплачивая это из своего кармана.

- Будет масса обращений с просьбой понизить температуру теплоносителя. Будет очень жарко в квартирах. Конечно, надо социальную сферу посмотреть, - считает Александр Федоров.

По закону отопление отключают в том случае, если среднесуточная температура воздуха держится свыше 8 градусов более пяти дней.

- Сегодня уже +21, завтра +22. Но не нужно забывать, что и в мае иногда выпадает снег. Очень внимательно нужно подойти к этому вопросу, Отработать со службами, блок образования и социальный запросить. И только после этого принять взвешенное решение, - сказал глава Ярославля Владимир Волков.