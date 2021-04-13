Сотрудница ярославского санатория подозревается в краже денег у отдыхающих Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники полиции задержали сотрудницу санатория, который находится в Ярославском районе. В январе этого года от нескольких отдыхающих поступили заявления о списании денег с их банковских карт. Кто-то лишился 300 рублей, кто-то 700, у кого-то ущерб оказался посерьезнее. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей.

- Сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к совершению хищений работницу данного учреждения, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности женщины 1997 года рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По данным оперативников, сотрудница имела доступ в номера отдыхающих и пользовалась этой привилегией. Она фотографировала банковские карты, которые клиенты безалаберно оставляли на видном месте, а потом при помощи полученных реквизитов через Интернет заказывала себе еду и одежду.

- Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается, - сказали в пресс-службе полиции.