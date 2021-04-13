Ярославцы могут бесплатно провозить спортинвентарь в пригородных электричках Фото: Михаил ФРОЛОВ

С мая ярославцы смогут бесплатно провозить в пригородных поездах спортивный инвентарь, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги. Акция СЖД продлится до конца года.

Бесплатно можно провести велосипеды, самокаты, байдарки, лыжи, сноуборды и прочее снаряжения, вес которых не превышает 50 килограммов.

Чтобы не мешать другим пассажирам, во время поездки спортивный инвентарь нужно убрать на багажные полки, если он складывается. Если вещь крупногабаритная, то ее необходимо разместить в тамбуре.