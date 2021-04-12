В Ярославле дороги моют шампунем Фото: Мэрия Ярославля

С 7 апреля в городе начался месячник благоустройства. За зиму на дорогах скопилось много грязи, льда и снега, поэтому основные силы сотрудников МБУ «Горзеленхострой» направлены на очистку и уборку дорог и придорожных полос.

-Предприятие закупило специализированный дорожный шампунь, который быстрее поможет справиться с тяжелой и липкой грязью. Применяем новые технологии, чтобы к майским праздникам навести порядок. Сегодня первой эксперимент проводим при комплексной уборке Которосльной набережной, Октябрьского моста, площади и прилегающих улиц, - поделился мэр Ярославля Владимир Волков.

Однако не все горожане оценили такой энтузиазм. В социальных сетях развернулось бурной обсуждение.

-Советую маску для восстановления, мне помогло волосы восстановить, может, и с дорогами сработает, - делятся в соцсетях.

- Но чтобы добраться до мытых дорог первой категории придется сначала поскакать по ямам остальных немытых дорог, - обсуждают подписчики группы вк «Ярославль LIVE». – Какая разница, кто на какую яму наезжает: на мытую или грязную.

24 апреля состоится общегородской субботник, в котором все желающие смогут принять участие.