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Общество12 апреля 2021 18:00

В Ярославской области за три дня выявили 56 пьяных водителей

А с начала года – более 1040
Анастасия Голубева
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В Ярославской области за три дня выявили 56 пьяных водителей

В Ярославской области за три дня выявили 56 пьяных водителей

Фото: Александр БОЙКО

За пятницу и два выходных дня на дорогах Ярославской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 56 пьяных водителей. Шестеро из них попались повторно. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, ярославцы должны понимать, что они не только представляют угрозу для окружающих, но и могут лишиться водительских прав на 1,5-2 года. Также за езду в пьяном виде предусмотрен штраф – 30 тысяч рублей.

- В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения или иных документов срок лишения специального права прерывается, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.