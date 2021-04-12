В Ярославской области появились новые методы лечения щитовидки

В Ярославской области внедряют современные методы диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области внедряют современные методы диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы. Теперь диспансеризации будет проходить в самые короткие сроки, а операции проводиться с использованием нового оборудования.

– Рак щитовидной железы, как правило, хорошо поддается лечению, – отметил главный внештатный онколог департамента здравоохранения Ярославской области Николай Кислов. – Прогноз в большинстве случаев благоприятный. Решающее значение имеет стадия заболевания. Сейчас наша главная задача – максимально сократить время от направления из поликлиники до УЗИ и проведения биопсии. Поэтому в областной онкологической больнице создан «зеленый коридор» для таких пациентов.

Запущенных опухолей в области крайне мало - порядка 2% от общего числа. Специалисты в поликлиниках вовремя выявляют пациентов с симптоматикой и направляют на диагностику. Если результаты подтверждают онкологию, то назначается соответствующее лечение. Часть операций проходит с помощью нового аппарата, приобретенного в этом году и уникального для Ярославской области.