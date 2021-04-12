Тутаевский НПЗ обещал устранить все нарушения до 1 июля

Пожар на тутаевском заводе произошел 6 марта Фото: Правительство Ярославской области

На Тутаевском НПЗ завершилась проверка Росприроднадзора, во время которой были выявлены множественные нарушения и, соответственно, предприятием получены предписания по их устранению.

- На предприятии разработан план мероприятий по устранению нарушений в срок до 1 июля, - сообщили в пресс-службе Ярославского ОПНМЗ имени Менделеева.

Напомним, что 6 марта на территории завода произошло ЧП, после которого оказалась загрязнена почва – загрязнения были превышены в 36,8 раз. Такие данные опубликовали на сайте Росприроднадзора.

- Сразу же после инцидента было вывезено семь машин загрязненного снега на пруды-усреднители, с дальнейшей откачкой на очистные сооружения. Загрязненный грунт вывозится специализированной организацией по мере оттаивания. Важно отметить, что грунт находится внутри промышленной площадки, за пределами природоохранной зоны. Загрязнение Волги исключено. Вся талая вода заведена в стоки промышленной канализации. Претензия о добровольном возмещении материального вреда будет удовлетворена в нормативный срок, - сообщили в пресс-службе завода.

Тем временем, в Тутаевский районный суд поступили два протокола по делам об административных правонарушениях. Ответчик по делу – ОАО «ЯНПЗ им.Д.И.Менделеева», которому сейчас грозит приостановление работы на срок до 90 суток. Рассмотрение дел назначено на 27 апреля.