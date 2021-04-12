Ярославец накопил 344 штрафа ГИБДД

Житель Ярославской области накопил 344 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Фото: Алексей ФОКИН

30-летний житель Ярославской области накопил 344 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Оплачивать он их не собирался, даже после звонков от судебных приставов.

По месту регистрации мужчина не живет, но судебные приставы установили его место работы и взыскали денежные средства с зарплаты должника.

- 43 штрафа было закрыто при первом поступлении денежных средств от работодателя неплательщика, - рассказали в УФССП России по Ярославской области.

Кроме этого, должника лишили права выезжать из России, пока он не оплатит задолженности.