В Ярославской области отмечают годовщину первого полета в космос Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области День космонавтики отмечают различными мероприятиями. На аэродроме в Карачихе представители военкомата, участники общества содействия армии и гости с аэродрома Левцово выстроили автомобили в виде слова «Поехали», которое произнес Юрий Гагарин перед стартом ракеты в космос.

У планетария имени В.В. Терешковой в небо отпустили 60 воздушных шаров, также прошла небольшая концертная программа. Началась выставка «Первый: Гагарин и Куба».

Руководитель администрации губернатора Ярославской области Илья Баланин отметил, что Министерство финансов РФ активно развивает дружеские отношения между Россией и Кубой. А сама выставка будет интересна и взрослым, и детям.

Помимо этого, прошло песочное шоу «Первый в космосе», которое вызвало особый восторг у маленьких ценителей прекрасного.

В поселке Никульское, где родилась Валентина Терешкова организована фотовыставка в музее «Космос».

– Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин осуществил мечту многих поколений – стал первым человеком, покорившим космос, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Наша Ярославская земля подарила миру первую женщину-космонавта Валентину Терешкову. Рыбинец Алексей Овчинин провел в полетах практически полтора года, работая над исследованиями, важными для жителей всей планеты. Валерий Токарев, живший в Ростове, посетил МКС и совершил выходы в открытый космос общей продолжительностью более 11 часов. Дорогие ярославцы, поздравляю вас с Днем космонавтики! Нам есть чем гордиться!