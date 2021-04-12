В Ярославле сменился директор Джазового центра

В Ярославле неожиданно для многих произошла кадровая перестановка в Джазовом центре. Игорь Гаврилов, его основатель и, казалось бы, бессменный директор решил уступить дорогу молодым. С 9 апреля Джаз-центр возглавляет Валентина Морозова, до этого занимавшая должность заместителя Игоря Вячеславовича.

- Очень правильное и мудрое решение! Я не ухожу. Я буду там до самого «конца», - написал Игорь Гаврилов на своей странице в «Фейсбуке».

С 9 апреля Игорь Гаврилов является художественным руководителем Джазового центра.

На прошлой неделе пост директора Ростовского музея-заповедника покинула Наталия Каровская. Она возглавляла музей с 2010 года.