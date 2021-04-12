В Ярославле прекратили уголовное дело о многомиллионных хищениях при строительстве МФЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело в отношении Сергея Стрельникова. Он обвинялся в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере.

Речь идет о строительстве многофункционального центра на площади Труда в Ярославле. Сергей Стрельников являлся учредителем и руководителем ООО «Трест «Ярпромжилстрой». По версии следствия, ярославец присвоил деньги, вверенные ему тремя инвесторами для строительства МФЦ. Уголовное дело о хищении огромной суммы было возбуждено еще в 2016 году, в суд его передали в марте этого года. Но, не успев начаться, процесс завершился.

- Постановлением Кировского районного суда Ярославля от 12 апреля прекращено уголовное дело по обвинению Сергея Стрельникова в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере» в связи с истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Постановление в законную силу еще не вступило, поэтому у сторон, в частности, у прокуратуры, есть время его обжаловать.

Впереди у участников процесса еще не одна тяжба. В рамках уголовного процесса иск к Стрельникову от одного из пострадавших инвесторов, ООО «Аметист», был отклонен. Но истец имеет право требовать возмещения денег – а это более 190 миллионов рублей – в рамках гражданского судопроизводства.