В центре Ярославля введут одностороннее движение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улице Флотской в центре Ярославля будет введено одностороннее движение, сообщили в пресс-службе города. Одностороннее движение на участке от проспекта Октября до улицы Советской введут с 30 апреля.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля, нововведение должно повысить уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность улицы.

Напомним, что 18 апреля часть центра Ярославля будет перекрыта для проезда автомобилей. В этот день в городе пройдет благотворительный полумарафон «притяжение весны».