В ДТП под Ростовом Великим травмы получили две девушки Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 11 апреля, около 5 часов утра произошло ДТП на 208-м километре трассы М8. В Ростовском районе 23-летнйи водитель не справился с управлением «БМВ» и автомобиль вылетел в кювет, после чего перевернулся.

Травмы получили две девушки-пассажирки иномарки. Одной 22 года, второй 19 лет. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, обе пострадавшие госпитализированы.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии.