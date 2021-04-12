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Происшествия12 апреля 2021 11:23

В ДТП под Ростовом Великим травмы получили две девушки

Машина, в которой они ехали, вылетела в кювет
Полина Вачнадзе
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В ДТП под Ростовом Великим травмы получили две девушки

В ДТП под Ростовом Великим травмы получили две девушки

Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 11 апреля, около 5 часов утра произошло ДТП на 208-м километре трассы М8. В Ростовском районе 23-летнйи водитель не справился с управлением «БМВ» и автомобиль вылетел в кювет, после чего перевернулся.

Травмы получили две девушки-пассажирки иномарки. Одной 22 года, второй 19 лет. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, обе пострадавшие госпитализированы.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии.

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