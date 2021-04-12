Ярославец пригласил на свидание девушку и продал ей наркотики

Мужчину обвиняют в сбыте психотропных веществ несовершеннолетней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В суд передано уголовное дело в отношении ярославца. Мужчину обвиняют в незаконном сбыте психотропных веществ несовершеннолетней, а также в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

35-летний мужчина в Интернете купил наркотик, содержащий амфетамин, а потом на просторах всемирной Сети познакомился с молоденькой девушкой из Ярославля. Некоторое время пара переписывалась, а потом решили, что нужно увидеться лично. На момент их встречи подростку было всего 16 лет.

Но никаких романтических настроений , свидание обернулось сделкой – знакомый из Интернета продал девушке почти 0,7 граммов амфетамина.

Через некоторое время мужчина был задержан. Уголовное дело уже передали в суд.