Начало работы теплохода отложили из-за низкого уровня воды. ФОТО: группа "Подслушано Тутаев" ВКонтакте

В Тутаевском районе отложили начало переправы на теплоходе «Борис Кустодиев». В первый свой рейс в этом сезоне теплоход должен был отправиться сегодня, 12 апреля. Причиной переноса начала работы, и это в разгар половодья, назвали недостаточный уровень воды.

- Теплоход полностью технически подготовлен к работе на межбереговой навигации, прошел все проверки. Однако низкий уровень воды пока не позволяет выйти на переправу без угрозы повреждения судна о камни, - пояснил руководитель центра туризма Вадим Лоснов. – Как только вода поднимется, сразу же выведем теплоход.

Тутаевцы, которым с берега на берег приходится добираться на автобусе через Ярославль, переносом сроков начала навигации возмущены. Люди просят хотя бы разрешить работу лодочников.

- Когда о народе думать начнут!? Они сами на этом автобусе с утра ехать пробовали? А с детками до больницы рано утром? Как хотите, это явное издевательство над людьми! И так у нас условия не для жизни, а для существования, - пишет Анна Захарова.

- Пустите лодки или совсем наплевать на левый берег? Мы тоже люди, сколько можно издеваться? – возмущена Кристина Янушевская.