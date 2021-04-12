Ярославский «Шинник» проиграл владикавказской «Алании». ФОТО: группа "ФК "Шинник"Ярославль" ВКонтакте

Встреча ярославского «Шинника» и владикавказской «Алании» проходила 11 апреля в Ярославле. Матч закончился победой гостей, счет 1:0. Отличился Давид Шавлохов, которы йн а15-ой минуте первого тайма забил единственный, но победный гол для «Алании» гол в ярославские ворота.

Сейчас команда занимает последнюю строчку турнирной таблицы. В 36 матчах ярославцы выиграли лишь четырежды, сыграли семь матчей вничью и проиграла 25 раз, пропустив в свои ворота 81 мяч.

Не помогла ярославскому «Шиннику» и смена тренера. В ноябре прошлого года вместо Александра Побегалова главным тренером стал Юрий Газзаев. В момент его назначения «Шинник» уже находился на последнем месте турнирной таблицы ФНЛ, исправить ситуацию не удалось.

Следующую игру футболисты «Шинника» проведут в Иваново 17 апреля. Их соперником станет «Текстильщик».

Ярославцы, мягко говоря, раздосадованы игрой своей команды.

- С малых лет ходил на стадион Шинник, смотрел матчи любимой команды. Увы, такого позора как сейчас я не видел. 2 мая пойду на последнюю игру в Ярославле с «Факелом» попрощаться с «Шинником». Жаль, что так загубили бездарно.

- Ну, вот и все... Осталось шесть игр. Даже если выиграть все, то из Красной зоны не выходим.... Печальный сезон.