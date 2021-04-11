На исторических зданиях Рыбинска устанавливают таблички с QR-кодами. ФОТО: администрация Рыбинска

На исторических зданиях Рыбинска продолжают устанавливать таблички с QR-кодами. Первая табличка появилась в декабре прошлого года на здании часовни Югской Дорофеевой пустыни, на этой неделе установили на здании Мучного гостиного двора и Красного гостиного двора. В 2021 году разместят еще 15 табличек, в том числе на Доме Попова (угол ул.Крестовой и Преображенского переулка), на здании земства (ул.Крестовая, 77), усадьбе Тюменцевых – Переславцевых (ул.Крестовая 15 и 17), торговом центре «Центральный».

- Таблички – акцент для привлечения внимания к знаковым зданиям. Эти строения интересны своей архитектурой и историей, связаны с именами известных земляков, - рассказала первый заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Лариса Шакирова.

Сама табличка имеет небольшой текст с названием здания и годом постройки, QR-код, который считывается мобильным устройством, открывает сайт «Визит Рыбинск», где размещена уже полная информация об объекте. Сайт ведет и наполняет городской Туристско-информационный центр.