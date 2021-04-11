В ярославской больнице имени Семашко еще одно отделение возобновило плановую работу

В больнице имени Семашко заработало гинекологическое отделение Фото: Артем КИЛЬКИН

В ярославской больнице имени Семашко возобновило плановый прием гинекологическое отделение.

В Ярославской области больница имени Семашко стала одной из первых, что перешла на обычный режим работы. Здесь уже открылись семь отделений и дневной стационар. Как сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона, для планового приема здесь работают уже около 300 коек.

- Постепенный перевод в режим планового приема коек, ранее перепрофилированных для больных COVID-19, в Ярославской области начался в конце января. На данный момент к работе в обычном ритме вернулась большая часть лечебных учреждений, - пояснили в правительстве региона.

Сегодня, 11 апреля, по данным опершаба, в области поставлено 82 новых диагноза "коронавирус". скончались еще два человека, общее число умерших с начала пандемии в регионе достигло 500 человек.