В Рыбинске будут судить двух уроженцев Нижнего Тагила за кражу царских монет из магазина

В Рыбинске будут судить двух уроженцев Нижнего Тагила за кражу царских монет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рыбинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух уроженцев Нижнего Тагила 30 и 36 лет. Их обвиняют в краже коллекционных монет из магазина.

Преступление было совершено в ноябре 2017 года и к налету на магазин парочка хорошо подготовилась. Мужчины на машине приехали в Рыбинск, сняли там квартиру и, по версии следствия, несколько дней присматривались к магазину, который потом обворовали. Обвиняемые, как говорится в материалах дела, заранее купили все необходимые инструменты и в ночь на 12 ноября пошли на дело.

- Они взломали решетки и разбили стекло магазина. Один из соучастников остался на улице следить за обстановкой, а второй проник в торговую точку, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Из магазина украли царские золотые монеты разного достоинства 1897-1899 годов, серебряные царские монеты достоинством один рубль и три четвертых рубля. Истинному владельцу монет был причинен ущерб на полмиллиона современных рублей.

- После совершения преступления обвиняемые ухали из Рыбинска. Но в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность обвиняемых. До настоящего времени ущерб потерпевшему не возмещен и похищенное не возвращено, - рассказали в прокуратуре.

Сейчас подсудимым грозит до 6 лет лишения свободы.