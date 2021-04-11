Смертельное ДТП: в ярославском УМВД рассказали об участниках аварии у ТЦ "Альтаир"

Ярославцу, попавшему под колеса "КИА", было 39 лет. Скриншот с видео, группа №Жесть Ярославль"

Вчера, 10 апреля, на Ленинградском проспекте у дома №76 произошло ДТП: под колеса "Киа Рио" попал мужчина-пешеход. По словам очевидцев, он перебегал дорогу в неположенном месте. Ярославец скончался на месте аварии еще до приезда скорой помощи.

- 39-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода. Наезд на пешехода произвела водитель - 33-летняя женщина, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и медики. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В социальных сетях о том, что происходило у ТЦ "Альтаир", рассказали очевидцы.