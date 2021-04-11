В Ярославле на следующей неделе потеплеет до 19 градусов Фото: Полина Вачнадзе

На следующей неделе в Ярославль придет сама настоящая весна. Во вторник и в четверг столбик термометра поднимется до +19 градусов. Но если во вторник, 13 апреля, будет солнечно, то в четверг, 15 числа, довольно пасмурно.

В понедельник, 12 апреля, в Ярославле солнечно, днем до +17, ночью - около +5.

Во вторник, 13 апреля, тоже солнце и +19 градусов, но солнце закроют облака. Облачность сохранится как минимум до конца рабочей недели. Ночью +7.

В среду, 14 апреля, будет +18 градусов, в четверг - +19.

В пятницу, 16 апреля, похолодает до +12, ветер ожидается северо-восточный до 6 метров в секунду.

Осадки на следующей неделе не прогнозируются.