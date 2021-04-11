В Ярославле воссоздадут грузовик ЯАЗ-200 "Медведь" Фото: Правительство Ярославской области

Ярославские автолюбители взялись воссоздать машину ЯАЗ-200 "Медведь" - первый отечественный дизельный серийный грузовик.

- У нас есть основа, которая полностью схожа с данным автомобилем, и часть оригинальных автокомпонентов. Некоторые запчасти придется воссоздавать при помощи современных технологий. Чтобы довести проект до финальной точки, придется доставить из США дизельный грузовик, разобрать его и получить силовой агрегат, - рассказал председатель ярославского клуба классических автомобилей «Медведь» Андрей Лагузов.

В планах - воссоздать грузовик за три года. В проекте примут участие студенты техуниверситета, ветераны машиностроения и сотрудники ярославских предприятий.

Справка:

Прототип грузовика ЯАЗ-200 шасси №2 был сделан в апреле 1946 года. Все детали в нем, за исключение силового агрегата, были отечественные.

Серийное производство грузовых автомобилей ЯАЗ-200 с двигателями ЯАЗ-1204 на Ярославском заводе началось с августа 1947 года.

Еще до Великой Отечественной войны на предприятии спроектировали новый Я-14, который предполагалось производить с 1942 года. Вторжение врага 22 июня 1941 года нарушило планы, но в 1943-м после коренного перелома в ходе сражений работы были возобновлены. Опытная конструкция была создана в декабре 1944-го, но, как и другие машины Победы, грузовик был построен с использованием зарубежных компонентов.