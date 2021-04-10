В Ярославле прекратили поиски пропавшей Лидии Мартышенковой

Девушку, пропавшую в Ярославле при странных обстоятельствах, нашли Фото: СУ СКР по Ярославской области

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры прекратили поиски пропавшей в пятницу, 9 апреля, Лидии Мартышенковой. 22-летнюю девушку нашли живой и здоровой.

Как сообщили КП-Ярославль, Лидия была в Брагино у своего молодого человека. На связь она не выходила.

- В поисковых мероприятиях принимали участие криминалисты, сотрудники полиции и волонтеры. Благодаря совместным действиям, девушка была найдена. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящий момент следователи опрашивают Лидию, устанавливаются все обстоятельства ее исчезновения. Следственное управление выражает благодарность всем гражданам, принимавшим участие в поиске девушки, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Лидия Мартышенкова пропала 9 апреля - она уехала на Нефтестрой, чтобы помочь родственникам расклеить объявления о продаже дома. С телефона девушки матери пришло довольно странное смс-сообщение, после которого женщин аначала волноваться и обратилась в полицию.