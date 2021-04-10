"Выбежал в огромный поток машин": в Ярославле девушка насмерть сбила пешехода

В Ярославле мужчина попал под колеса иномарки. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле у торгового центра "Альтаир" сегодня, 10 апреля, произошло ДТП. По предварительной информации, девушка на "Киа" сбила мужчину-пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мужчина, на вид ему лет 30-35, скончался на месте аварии.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, будут устанавливаться все обстоятельства ДТП. Очевидцы выложили фото и видео с места аварии в соцсети. Пост собрал немало комментариев.

- Это произошло на наших глазах, мы ехали из Тутаева. Мужчина переходил в неположенном месте, а женщина ехала довольно быстро, - пишет Екатерина. - Она даже не подбежала к нему, вышла из машины и сразу звонить начала. А мужчина, ехавший перед нами, остановился и первым делом побежал к нему. Ужасно, конечно.

- Я стояла на остановке и видела, как мужчина сам выбежал на проезжую часть в огромный поток машин, как будто намеренно хотел убиться, - рассказывает очевидец Ксения.

- Ему надо было в Рыбинск, он спрашивал, на какую сторону ему перейти. ... Одна машина его пропустила, а вторая сбила, девушка ехала быстро, такой звук был, ужас.

Мнения ярославцев как всегда разделились: многие считают, что вина полностью лежит на водителе иномарки, другие винят во всем самого пешехода, третьи - службы по уборке города.

- А к светофору с переходом там действительно не подойти. Все тротуары в лужах да грязи.

- Как можно ехать быстро там: и пробки, и светофор... Я не оправдываю мужчину, но нужно иногда и голову включать. А у нас торопыг на машинах очень до фига. Нужно на знаки иногда смотреть.

- Ради справедливости стоит отметить, что не она выехала на тротуар, а он выбежал на дорогу.