Из ярославского правительства ушел директор департамента дорожного хозяйства

Евгений Моисеев ушел с поста директора департамента дорожного хозяйства. ФОТО: страница Евгения Моисеева, "Фейсбук"

Свой пост покинул директор областного департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. Об увольнении он сообщил на странице в социальной сети.

- Я покидаю пост директора департамента дорожного хозяйства. Это был сложный, но интересный этап в моей жизни. Всегда старался работать на совесть и результат, гордился и любил свою работу. К сожалению, не все удалось реализовать, что хотелось, но все же, с 2017 года для дорожной отрасли региона сделано много, есть результаты, которыми можно гордиться, - написал чиновник. - Желаю всем профессиональных побед, плодотворной работы и неуклонного движения вперед – к намеченным целям.

Он поблагодарил за работу главу региона Дмитрия Миронова, председателя областного правительства Дмитрия Степаненко, коллектив департамента, СМИ, общественников и всех неравнодушных ярославцев за конструктивную критику.

О своем новом месте работы Евгений Моисеев не рассказал. Кто займет его бывшую должность в самый "сезон", пока также не известно.