Большегруз, застрявший в ярославской деревне, вытащили из грязевого плена. ФОТО: группа "Подслушано Гаврилов-Ям"

Большегруз Рената Ишкина, который застрял у деревни Тарусино Гаврилов-Ямского района, вытащили из грязевого плена. Об этом КП-Ярославль рассказала его супруга Татьяна.

- Его вытащили, спасибо всем огромное. Кто это сделал, я не знаю, они назвались мужу только по именам. Переводов супруг не просил, значит момент по оплате решили на месте, - рассказала жена дальнобойщика.

Рядом с деревней у Гаврилов-Яма водитель застрял еще в воскресенье. Навигатор показал путь, но преодолеть его из-за плохой дороги большетонная машина не смогла и прочно увязла в грязи. По словам Рената Ишкина, он обратился за помощью в МЧС, но там его перенаправили в компании, которые оказывают лишь коммерческую помощь. Денег на это у водителя не было.

После того, как в социальных сетях о беде рассказала Татьяна Ишкина, ее мужу ярославцы привезли еду и воду, а после стали думать, как помочь бедняге. В итоге проблему все же решили.