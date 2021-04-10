"Мама, не ищи меня": в Ярославле при странных обстоятельствах пропала 22-летняя девушка

В Ярославле с вечера 9 апреля идут поиски 22-летней Лидии Мартышенковой Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле с вечера 9 апреля идут поиски 22-летней Лидии Мартышенковой.

Вчера около шести вечера она поехала на Нефтестрой, чтобы помочь родственникам расклеить объявления о продаже дома. Как рассказывают знакомые девушки, в 19:30 она прислала маме странное смс-сообщение "Мама, не ищи меня", после чего перестала выходить на связь. При этом с мамой у Лидии очень теплые отношения и никаких ссор накануне не было.

Последний раз телефон девушки засекли в центре Ярославля, на улице Терешковой. Куда Лидия могла пойти, родные не имеют ни малейшего представления: с собой у нее был только паспорт и, возможно, банковская карта.

К поискам подключились полиция и волонтеры. СКР опубликовал ориентировку на Лидию:

- Приметы девушки: на вид около 25 лет, рост 165 см., среднего телосложения, волосы светлые, глаза карие. Была одета в черную дубленку, серый костюм, черные кроссовки, зеленую шапку, с собой был рюкзак. При наличии информации о местонахождении девушки, либо обстоятельствах ее исчезновения, просим сообщить по телефону дежурного по следственному управлении. СК России по Ярославской области по номеру 8-962-209-00-08, либо телефону 02.