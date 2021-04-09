Специалисты назвали районы Ярославской области, которые может затопить в ближайшие дни Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославской области начинается паводок. Экстренное предупреждение о нем уже опубликовали спасатели, о высоком половодье в ближайшие три дня предупредил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Ярославской области все муниципальные образования и службы спасения пееведены в режим повышенной готовности. Под контролем – реку Кубря в Переславском районе, которая уже отрезала жителей одной из деревень от «большой земли». Вода залила участок дороги между селом Новым и деревней Леонтьево. Между деревнями Леонтьево и Ченцы уже организовали лодочную переправу.

Ситуация с паводком может обостриться в Тутаевском, Борисоглебском, Ярославском, Даниловском, мышкинском, Рыбинском, Ростовском и Некоузском районах.

– На сегодняшний день гидрологическая ситуация на водохранилищах, расположенных в Ярославской области, стабильна. Уровень воды в Волге в районе Рыбинска составляет 83,63 метра по Балтийской системе, в районе Ярославля – 84,45 метра, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – По данным отдела водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ярославской области, на Рыбинском водохранилище ведется работа в целях формирования запаса свободной емкости для приема притока воды в период весеннего половодья.