Звала маму: в Ярославле девушка выжила, упав с 7-го этажа

Девушка выжила, упав с 7 этажа. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле девушка упала с 7 этажа дома №141 на Московском проспекте. Она выжила, сейчас находится в больнице, ей делают операцию.

О том, что происходило, рассказали очевидцы ЧП. По их словам, девушка в доме, Гед произошло ЧП, не живет, а упала она с общего балкона.

- Она там выпивала, есть бабушка, которая с ней общалась незадолго. Я подошла, когда она уже лежала на асфальте, было жутковато.

- Живая осталась, звала маму, увезла реанимация.

- Она не из этого подъезда, но почему-то была без обуви, рядом ботинки не валялись.

Как сообщили КП-Ярославль в пресс-службе регионального СКР, сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Выясняют все обстоятельства случившегося.