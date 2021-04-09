«Муж не стал оставлять машину»: жена дальнобойщика, застрявшего на дороге в Ярославской области, рассказала, как спасают мужа

Водитель несмотря на предложения уехать, не стал оставлять машину. ФОТО: группа "Подслушано Гаврилов-Ям"

Супруга дальнобойщика из Волгоградской области, машина которого завязла в Гаврилов-Ямском районе Ярославского региона, рассказала, что сейчас происходит на месте ЧП.

- Муж все еще находится там. Прибыла какая-то техника, по последнему нашему разговору с мужем я поняла, что начинают что-то предпринимать для того, чтобы вытащить машину, - говорит Татьяна Ишкина.

Большегруз застрял у деревни Тарусино еще в воскресенье, 4 апреля. Как только Ренат Ишкин понял, что без посторонней помощи ему не выбраться, он нажал кнопку «sos» в автомобиле.

- Оператор переключала его туда-сюда, я скидывала ему номер МЧС в Ярославле, на 112 звонил. Кроме коммерческой помощи ему ничего предложить не могли, - рассказывает женщина.

Но поинтересовались, есть ли еда и вода и сообщили, что могут его эвакуировать.

- Но муж отказался, так как не может оставить машину. Приезжал наряд ДПС или ГАИ, дали адрес, куда можно обратиться, больше ничего сделать не смогли, - говорит жена дальнобойщика.

Подождав пару дней, она написала пост в группе Гаврилов-Яма, местные жители на беду отреагировали сразу: кто-то привез еду и воду, другие стали решать, как можно спасать застрявшего бедолагу.

Вызов эвакуатора, по словам специалистов, обойдется примерно в 50 тысяч рублей. Таких денег у дальнобойщика нет. Остается надеяться либо на помощь спасателей, которую должны оказывать бесплатно, либо на безвозмездную помощь тех, у кого есть подходящая техника.

КП-Ярославль будет следить за развитием ситуации.