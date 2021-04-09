В Ярославской области дальнобойщик несколько дней сидит в фуре, увязшей в грязи

Водитель провел в фуре уже несколько дней. ФОТО: группа "Подслушано Гаврилов-Ям"

На проселочной дороге в Ярославской области застрял дальнобойщик из Волгоградского региона. Мужчина на своей фуре ехал по пути, который ему выстроил навигатор, но рядом с деревней в Гаврилов-Ямском районе попал в непролазную грязь. Первым делом, по словам Рената Ишкина, он обратился в службу спасения, но там в помощи отказали.

В социальных сетях к жителям региона обратилась супруга водителя большегруза.

- Хочу поделиться с вами, как работает МЧС в вашей области. Мой муж застрял на груженой фуре под Ярославлем, сидит третий день. Вода, еда, солярка на исходе. И что же говорят при обращении в МЧС? А предлагают коммерческую помощь! Получается, денег нет, то сиди и умри? Председатели соседних колхозов технику для помощи дать не хотят, дорожники пытались помочь, но по факту сделали только хуже. И куда не обратись: денег нет – помочь не можем. И как быть? – написала Татьяна Ишкина.

Мимо беды ее супруга не прошли местные жители: привезли ему еду, воду. Но вытащить большегруз из грязевой трясины они не в состоянии. В социальных сетях Гаврилов-ямцы ищут мощную технику, которая бы справилась с КАМАЗом.

Как пояснили КП-Ярославль в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области, в ведомство звонок от водителя фуры не поступал. Подобное обращение не было зафиксировано ни в одной системе.

- Водитель автомобиля может позвонить по номеру 112 и его перенаправят в одну из служб, которая сможет ему помочь, - пояснили в ведомстве.

КП-Ярославль обращается к службам с просьбой оказать помощь водителю. Мы будем следить за развитием ситуации.