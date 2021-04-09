Мэр Ярославля рассказал, как изменят Комсомольскую улицу

Глава города рассказал на пресс-встрече с ярославскими СМИ, какими будут изменения на улице Комсомольской. Фото: Влада Красоткина

Вчера, 8 апреля, мэр Ярославля Владимир Волков вместе с с сотрудниками мэрии и представителями Кировской администрации вышли на осмотр центра города и обсудил расширение Комсомольской улицы.

- В ближайшее время рассмотрим варианты изменения организации парковки на улице Комсомольской и движения общественного транспорта в Торговом переулке, - заявил Владимир Волков.

Чуть позже, 9 апреля, глава города рассказал на пресс-встрече с ярославскими СМИ, что же это будут за изменения.

- Улица сильно заужена из-за парковочных мест, которые расположены в виде елочек. Из-за этого дорога сильно сужается. Нужно срочно исправлять ситуацию. Первое проектное решение уже есть. Тротуар с одной стороны широкий, а с другой заужен на полтора метра. Вместо этого будут два тротуара шириной до четырех метров, трехполосная дорога и параллельная парковка под углом сорок пять градусов. Пропускная способность станет лучше. Все это мы постараемся сделать в этом году, - рассказал мэр Ярославля.